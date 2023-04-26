غدا انطلاق منافسات البطولة العربية ال12 للرماية بالقوس والسهم بجربة في ظروف تنظيمية متميزة

احتضن ملعب مصطفى الدوري بجربة ميدون اليوم التدريب الرسمي وفحص المعدات ضمن فعاليات البطولة العربية 12 للرماية بالقوس والسهم التي ستنطلق منافساتها يوم غد الخميس بمشاركة 63 رامي ورامية من ابطال وبطلات العرب المصنفين ضمن مراكز متقدمة على الصعيد الدولي.

وينتمي المشاركون الى منتخبات 10 بلدان عربية هي تونس البلد المنظم والجزائر ومصر والاردن وقطر والسعودية والكويت والامارات والعراق والسودان.

وتاتي هذه البطولة العربية الثالثة من نوعها في تونس بعد دورة اولى سنة 2016 بالمنستير و2019 برادس في اطار الاعداد للبطولة الافريقية الترشيحية للاولمبياد باريس 2024 الذي تحصلت الجامعة التونسية للرماية على تنظيمها في شهر نوفمبر بنابل وفق رضا المناعي رئيس الجامعة التونسية للرماية.

واضاف المناعي ان تونس تشارك في هذه البطولة العربية بجربة ب12 رامي ورامية منهم 6 في الاكابر و6 في الاصاغر لافتا الى اهمية هذه البطولة في تعزيز رصيد تونس من الميداليات وفي التحضير للبطولة الافريقية الى جانب اهميتها في انها بطولة مسجلة ضمن جدول انشطة الاتحاد الدولي المرشحة للاولمبياد في باريس 2024.

وستنطلق هذه البطولة التي سبقتها عدة تدريبات يوم غد الخميس بدور تاهيلي لجميع الفئات وتتويج مجموع الدور التاهيلي لتنتظم يوم الجمعة الادوار الاقصائية والنهائية للفرق في جميع الفئات وادوار اقصائية ونهائية للفرق المختلطة ثم التتويج لتدور يوم السبت ادوار اقصائية للفردي لجميع الفئات

وسيخصص يوم الاحد لمباريات المراهنة على الميداليات في صنف الفردي وحفل اختتام البطولة .

ويذكر ان برنامج البطولة تضمن جانبا سياحيا لفائدة المشاركين لاطلاعهم على المنتوج السياحي والثقافي بجزيرة جربة.

ونوه المشاركون من رماة وحكام بحسن التنظيم وبحسن الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدين اهمية مثل هذه التظاهرات ليس للتنافس فقط بل للتعارف والتلاقي وتحقيق التقارب بين الشعوب العربية.

وعبر الامين العام للاتحاد الافريقي احمد قورة عن تفاؤله بنجاح تونس في تنظيم البطولة الافريقية في شهر نوفمبر المقبل بعد ان تعودت على استضافة تظاهرات عربية سابقة .

ومن جهته توجه طارق عميري رئيس الاتحاد الافريقي للرماية بالقوس والسهم ونائب الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد السوداني بالشكر الى تونس على حسن التنظيم الرائع حسب وصفه وعلى حرصها على توفير كل الظروف لانجاح البطولة خاصة وانها تستعد لاستضافة البطولة الافريقية التي ستساعدها هذه البطولة الاخيرة على تعزيز نقاط القوة فيها وتجاوز نقائص ان وجدت حسب قوله.



