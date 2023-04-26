الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم - مرحلة التتويج - النادي الافريقي يفوز على اتحاد المنستير 1-صفر ويلتحق بالترجي في المركز الثاني

عاد النادي الافريقي بفوز ثمين من المنستير امام اتحاد المكان بنتيجة 1-صفر في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاربعاء بملعب مصطفى بن جنات في اطار الدفعة الاخيرة من منافسات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ليلتحق زملاء الحارس معز حسن بفضل انتصارهم بالترجي الرياضي في المركز الثاني في ترتيب مرحلة التتويج.

وسجل علي العمري الهدف الوحيد للنادي الافريقي في د26 .



وبفضل فوزه اليوم التحق النادي الافريقي بالترجي الرياضي في المركز الثاني في جدول الترتيب العام ب11 نقطة بينما تجمد رصيد الاتحاد المنستيري في المركز الرابع ب8 نقاط.







ولم تبلغ مباراة ملعب مصطفى بن جنات بين الاتحاد المنستيري و النادي الافريقي على اهميتها مستوا فنيا عاليا بل اتسمت بالرتابة وندرة المحاولات الهجومية السانحة للتهديف الا ان فريق باب الجديد كان اكثر واقعية و لعب على اخطاء اصحاب الارض وهو ما جسمته لقطة هدف التفوق لفريق باب الجديد الذي جاء من اقدام علي العمري في دق26 الذي استغل هفوة دفاعية فادحة وسدد تصويبة ارضية في شباك الحارس صادق يدعس.

ولم يتوفق الاتحاد المنستيري في رد الفعل والعودة في النتيجة رغم سيطرته على اغلب مجريات الفترة الثانية من اللعب حيث لاح زملاء حسام تقا مرهقين بدنيا بفعل تعدد مبارياتهم الاخيرة على المستوى المحلي و العربي و القاري .وافتقد ابناء داركو نوفيتش لحيوتهم المعهودة في ظل افتقادهم لخدمات بعض العناصر الاساسية و حالة التعب التي انتابت بقية اللاعبين.

والتحق النادي الافريقي بالترجي الرياضي في المركز الثاني في جدول الترتيب العام ب11 نقطة بينما تجمد رصيد الاتحاد المنستيري في المركز الرابع ب8 نقاط.



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 12 4 3 0 1 4 2

2-النادي الافريقي 11 4 3 1 0 6 1

--الترجي الرياضي 11 4 2 1 1 4 4

4-الاتحاد المنستيري 8 4 1 1 2 3 4

5-اتحاد بن قردان 7 4 1 1 2 4 56-النادي الصفاقسي 6 4 1 2 1 2 2

--الاولمبي الباجي 6 4 1 1 2 2 2

8-اتحاد تطاوين 3 4 0 1 3 2 7







