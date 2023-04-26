افتتاح الملتقى العلمي الدولي للتحكيم التجاري بتونس

افتتحت اليوم الأربعاء بتونس أشغال الملتقى العلمي الدولي للتحكيم التجاري تحت شعار ''مجلة التحكيم ''ثلاثون عاما وبعد المبادئ التوجيهية للتحكيم التجاري الدولي ..الثوابت المتحركة" بمشاركة واسعة من قبل مختصين وباحثين في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا .

يأتي ذلك ببادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 'ألكسو' بالتعاون مع جامعة تونس المنار وكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس فضلا عن كرسي الألكسو للتحكيم التجاري الدولي وبدعم المؤسسة الإقليمية هانس سايدل.

وأكد المدير العام للألكسو محمد ولد عمر بالمناسبة أن ملتقى اليوم يأتي احتفاء بمرور ثلاثين عاما من عمر مجلة التحكيم الدولية والذكرى الأولى لإحداث كرسي الألكسو للتحكيم التجاري، مبرزا أن هذا الملتقى يشكل استشرافا لتحديات ورهانات المستقبل.

وأفاد أنه سيتم قريبا إطلاق العدد الأول من المجلة العربية للألكسو لتكون منصة لنشر مقالات لكراسي والبحوث العلمية المنتسبة لشبكة كراسي الألكسو.

كما أعلن أن الألكسو ستطلق لاحقا برنامج التدريب المتخصص في مجال التحكيم التجاري الدولي ليتيح للناجحين في الدورات التدريبية فرصة مواصلة دراساتهم العليا بكلية الحقوق والعلوم السياسية للحصول على ماستر مهني في قانون الأعمال.

وقال معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار أن الملتقى العلمي حول ثلاثينية مجلة التحكيم يقيم الدليل على السعي المتواصل نحو تطوير المنظومة التشريعية والقضائية المتعلقة بالتحكيم من خلال تطوير الدراسات والبحوث المتعلقة بها.

من جانبه، أوضح عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مصطفى بن لطيف أن ملتقى التحكيم التجاري جمع البعدين المحلي والدولي بما يعكس عن طموحا نحو الشمولية والتجديد في ما يتعلق بالإطار القانوني للتحكيم الدولي

وأضاف أن الواقع اليوم يقتضي مراجعة النصوص القانونية وتطوير مجالات التحكيم التجاري في كل أبعادها.

وسيتم خلال الملتقى التي تتواصل فعالياته يومين تنظيم جلسات تهم ''الحرية ..أي حدود '' و السرية في التحكيم أي ديناميكية و ''المساواة في المعاملة بين أطراف النزاع في التحكيم الدولي '' ونجاعة التحكيم التجاري الدولي، الزمن التكلفة والتطبيق'' ، فضلا عن جلسة تهم ''التحكيم التجاري للدول ..التناسب في خدمة النجاعة .



