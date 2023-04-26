بطولة الرابطة الاولى(مرحلة تفادي النزول-الجولة 5):النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت اليوم الاربعاء :



ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي 1 سند الخميسي (38)

نجم المتلوي 1 جوزيف موالا(20)



ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 2 ياسر المشرقي(73) ض ج/شمس الدين بن عامر(79)

امل حمام سوسة 2 ياسين كشك(23)-ضد مرماه-/انيفوك غودسباور(75)



ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد 1 محمد نصري(76)

مستقبل سليمان 1 محمد الحبيب يكن(90+7)



الترتيب

1-الملعب التونسي 15 5

2-النادي البنزرتي 12 5

3-نجم المتلوي 10 5

4-اولمبيك سيدي بوزيد 5 5

--امل حمام سوسة 5 5

6-مستقبل سليمان 4 5







