بطولة الرابطة الاولى(مرحلة تفادي النزول-الجولة 5):النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت اليوم الاربعاء :
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي 1 سند الخميسي (38)
نجم المتلوي 1 جوزيف موالا(20)
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 2 ياسر المشرقي(73) ض ج/شمس الدين بن عامر(79)
امل حمام سوسة 2 ياسين كشك(23)-ضد مرماه-/انيفوك غودسباور(75)
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد 1 محمد نصري(76)
مستقبل سليمان 1 محمد الحبيب يكن(90+7)
الترتيب
1-الملعب التونسي 15 5
2-النادي البنزرتي 12 5
3-نجم المتلوي 10 5
4-اولمبيك سيدي بوزيد 5 5
--امل حمام سوسة 5 5
6-مستقبل سليمان 4 5
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي 1 سند الخميسي (38)
نجم المتلوي 1 جوزيف موالا(20)
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 2 ياسر المشرقي(73) ض ج/شمس الدين بن عامر(79)
امل حمام سوسة 2 ياسين كشك(23)-ضد مرماه-/انيفوك غودسباور(75)
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد 1 محمد نصري(76)
مستقبل سليمان 1 محمد الحبيب يكن(90+7)
الترتيب
1-الملعب التونسي 15 5
2-النادي البنزرتي 12 5
3-نجم المتلوي 10 5
4-اولمبيك سيدي بوزيد 5 5
--امل حمام سوسة 5 5
6-مستقبل سليمان 4 5
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