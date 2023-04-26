Babnet

بطولة الرابطة الاولى(مرحلة تفادي النزول-الجولة 5):النتائج و الترتيب

Publié le Mercredi 26 Avril 2023 - 17:22 قراءة: 0 د, 32 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت اليوم الاربعاء :

ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي 1 سند الخميسي (38)
نجم المتلوي 1 جوزيف موالا(20)

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 2 ياسر المشرقي(73) ض ج/شمس الدين بن عامر(79)
امل حمام سوسة 2 ياسين كشك(23)-ضد مرماه-/انيفوك غودسباور(75)

ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد 1 محمد نصري(76)
مستقبل سليمان 1 محمد الحبيب يكن(90+7)

الترتيب
1-الملعب التونسي 15 5
2-النادي البنزرتي 12 5
3-نجم المتلوي 10 5
4-اولمبيك سيدي بوزيد 5 5
--امل حمام سوسة 5 5
6-مستقبل سليمان 4 5



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265544


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 26 أفريل 2023 | 6 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:39 19:05 16:02 12:24 05:32 03:57
Babnet
27°
 Babnet28° Babnet % 34 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1626°-1528°-1531°-1629°-18
  • Avoirs en devises
    22328,0

  • (25 Avril)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,35979 DT        1$ =3,05124 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 Avril)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    