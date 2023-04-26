العاملون المستقلّون في المجالات الإبداعية يدعون لمساعدتهم على الاندماج في العمل الاقتصادي المنظّم

تباحث عدد هام من العاملين المستقلّين في المجالات الإبداعية سبل إدماجهم في الاقتصاد المنظّم، داعين إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية وتحيين القوانين لتتلاءم مع خصوصية المهن الإبداعية الجديدة.

جاء ذلك خلال أشغال الدورة الثالثة من اليوم الوطني للعاملين المستقلّين في المجالات الإبداعية بتونس، نظّمته اليوم الأربعاء بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، الشبكة التونسية للعاملين المستقلين في المجالات الإبداعية تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن.



وأقيمت الدورة بالشراكة مع المعهد العالي للغات والإعلامية بباجة ولجنة تنسيق مشروع دعم الجودة في التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية وبالتنسيق مع المركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، وحضره ممثلون عن وزارة المالية ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل.

وأفاد رئيس الشبكة التونسية للعاملين المستقلين في المجالات الإبداعية أحمد الهرماسي أن هذا اليوم الدراسي هو استمرارية لدورتيْن ماضيتيْن انعقدت الأولى سنة 2016 والثانية سنة 2019، وهي تهدف إلى لمّ شمل العاملين المستقلّين ومساعدتهم على التنظّم في الحياة الاقتصادية والانخراط في شبكة المهن المنظّمة.

وقال الهرماسي: "للأسف نحن مصنّفون ضمن المهن غير المنظّمة في تونس رغم أن مجالات عملنا في الإبداع وليست في مجالات التهريب أوالممنوعات". وأضاف : "نعقد أشغال هذا اليوم الدراسي وكلّنا أمل في التوصّل إلى حلول ومقترحات من أجل إدماجنا في مسالك المهن المستقلّة المنظمة"، مشيرا إلى أن عدد النشيطين المستقلين في المجالات الإبداعية في حدود 120 ألف عامل.

وعن الميادين الإبداعية التي يشملها القطاع المستقل، ذكر أحمد الهرماسي ثلاثة ميادين إبداعية في مجالات "الإعلامية" و"الفنون الثقافة" و"الاتصال والوسائط المتعدّدة".

وأكدت رئيسة مشروع تثمين ودعم العمل المستقل جيهان مالك أن هذا القطاع يحتلّ مكانة بارزة في سوق الشغل ويمثّل حلاّ لمشاكل البطالة خصوصا من أصحاب الشهائد العليا، كما يعتبر محرّكا للاقتصاد ومساهما في خلق الثروة الإبداعية والثقافية، ويمكن أن يوفّر عائدات من العملة الصعبة.

وطرح عدد من المشاركين مجموعة من الإشكاليات كالوضع القانوني غير المنسجم مع العامل المستقل وحقوق الملكية الفكرية، وانعدام التغطية الاجتماعية وتسديد المتخلّدات المالية من فواتير وغيرها.

وأوصى المشاركون بتنظيم العمل المستقل وتقنينه وإدماجه في المنظومة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الإدارية وإيجاد صيغة مثلى للتغطية الاجتماعية.

وانتظم على هامش أشغال هذا اليوم الدراسي معرض لأهم المجالات الإبداعية التي ينشط ضمنها العاملون المستقلّون، منها البرمجيات الإعلامية والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي وتركيب الفيديو والتصميم وغيرها.



