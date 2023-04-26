الاتحاد الدولي للملاكمة يتقدم بشكوى رسمية لوحدة النزاهة ضد اتحاد انفصالي عالمي جديد

تقدم الاتحاد الدولي للملاكمة بشكوى رسمية إلى وحدة النزاهة المستقلة ضد أفراد وكيانات شاركوا في تأسيس اتحاد انفصالي عالمي جديد.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت مجموعة من الاتحادات الوطنية تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا عن تأسيس اتحاد عالمي منفصل للملاكمة في خطوة تهدف لتأمين مستقبل الرياضة في الأولمبياد وسط اضطرابات.

وقال قادة الاتحاد العالمي الجديد إنهم يطمحون للحصول على اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية.

وتضم المجموعة اتحادات أعلنت بالفعل مقاطعة بطولات للرجال والسيدات هذا العام ينظمها الاتحاد الدولي للملاكمة برئاسة الروسي عمر كريمليف والذي أوقفته اللجنة الأولمبية الدولية في 2019.

وقال الاتحاد الدولي للملاكمة اليوم الأربعاء "بعد الإعلان عن تأسيس الاتحاد الانفصالي بدأ الاتحاد الدولي سلسلة من الإجراءات لتوضيح كافة الأمور لجميع الأطراف المعنية في رياضة الملاكمة فيما يتعلق باستقلالية الاتحاد الدولي بصفته المسؤول الأول عن الرياضة عالميا.

وأضاف "يدين الاتحاد الدولي للملاكمة بشدة المحاولات التي يبذلها أفراد وكيانات لإلحاق الضرر بالخطوات الكبيرة التي قطعها الاتحاد الدولي على مدى السنوات القليلة الماضية لتأمين أفضل مستقبل ممكن للملاكمين".

وتابع "الأفراد والكيانات الذين ستثبت إدانتهم من قبل وحدة النزاهة سيواجهون العواقب وفقا للوائح الاتحاد الدولي وقواعد الانضباط ومدونة الأخلاق".

ولا يزال الغموض يكتنف مستقبل الملاكمة في الأولمبياد بعد ألعاب باريس 2024 حيث أنها ليست مدرجة ضمن البرنامج المبدئي لألعاب لوس أنجليس 2028 في انتظار إصلاحات طالبت بها اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوقفت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة بسبب مشاكل مالية وتحكيمية وقضايا أخلاقية وأخرى متعلقة بالحوكمة وحرمته كذلك من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وتصفيات ألعاب باريس 2024.

وكانت الملاكمة جزءا من كل دورة أولمبية منذ 1904 باستثناء ستوكهولم 1912 لأن الرياضة كانت محظورة في السويد في ذلك الوقت.

وجرى إضافة الملاكمة النسائية في 2012.



