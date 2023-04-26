دورة تكوينية متخصصة في مجال إجراءات إرساء سجل المستفيد الحقيقي من 25 الى 27 أفريل 2023

ينظم السجل الوطني للمؤسسات دورة تكوينية متخصصة في مجال إجراءات إرساء سجل المستفيد الحقيقي أيام 25 و 26 و27 أفريل 2023 ينشطها خبراء دوليين من برنامج الاتحاد الأوروبي و من بلجيكا و لوكسمبورغ

وستشهد الدورة مشاركة إطارات من السجل التجاري الجزائري والليبي لتبادل التجارب والخبرات . ويكتسي سجل المستفيد الحقيقي اهمية في مجال مكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستعداد تونس للتقييم الدوري من قبل مجموعة العمل المالي "غافي".

وحسب قانــون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات يعتبر المستفيد الحقيقي كل شخص طبيعي يملك أو يمارس رقابة أو سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني أو على هياكل الإدارة أو التصرف أو التسيير

وهو كل شخص طبيعي تنجز العمليات نيابة عنه ولفائدته عن طريق شخص طبيعي أو معنوي أو ترتيب قانوني وهو كذلك كل شخص طبيعي له صفة شريك أو مساهم أو عضو في شخص معنوي أو في ترتيب قانوني قيمة مساهمته في رأس المال أو حقوق الاقتراع تمكنه من السيطرة الفعلية عليه









