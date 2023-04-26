الحرس الوطني يضع رقما أخضر للإبلاغ عن عمليات الهجرة غير النظامية

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني ، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، وضعها الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العمليات البحرية على ذمة المواطنين للإعلام عن عمليات اجتياز الحدود خلسة.



ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن عمليات المتاجرة بأرواح البشر ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت، مؤكدة أنها تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية والتصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية...



تجدر الاشارة الى أن الفترة الاخيرة شهدت موجة هجرة غير نظامية انطلاقا من تونس إلي أوروبا بمشاركة تونسيين وأشخاص آخرين من جنسيات أخرى أغلبها من دول افريقيا جنوب الصحراء ، وذلك بالتزامن مع تمكن وحدات الحرس الوطني من إحباط عمليات اجتياز للحدود وانقاذ أرواح بشرية، وفتح القضاء في صفاقس لبحث تحقيقي ضد منظمي عمليات الهجرة غير النظامية اثر تسجيل حوادث غرق لمراكب وانتشال جثث لفظها البحر



وفي هذا السياق ، أحبطت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط ( منطقتا صفاقس و المهدية) الليلة الماضية 15 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ، وأنقذت 517 مجتازا من بينهم 68 تونسي والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وفق البلاغ



كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات ملولش ، البقالطة و جبنيانة من ضبط 71 تونسيا من بينهم شخصان مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة بعد أن كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة .



و أحبطت الوحدات البحرية التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل( منطقتا المنستير و سوسة ) أمس عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 07 تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.



وأذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بمنظمي العمليات و اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية، حسب نص البلاغ .









