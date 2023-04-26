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وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس منظمة الهلال الأحمر يتباحثان حول ملف التغطية الاجتماعية للعاملين بالمنظمة وجدولة الديون

Publié le Mercredi 26 Avril 2023 - 15:11 قراءة: 0 د, 39 ث
      
مثل ملف التغطية الاجتماعية للعاملين بالهلال الأحمر التونسي وجدولة ديون المنظمة المتخلّدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محور لقاء جمع، اليوم الإربعاء،وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي برئيس الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو حسب ما اوردته الوزارة في بلاغ لها.

وعبر الزاهي، حسب ذات البلاغ، عن استعداد الوزارة مزيد دعم المنظمة والتفاعل مع المشاغل الاجتماعية للعاملين فيها "حتى يبقى الهلال الأحمر التونسي أحد الأذرع الإنسانية للدولة التونسية".

كما شدد على ضرورة العودة إلى الدور الريادي للهلال الأحمر التونسي كمنظمة وطنية عتيدة تسعى إلى معاضدة مجهودات الدولة في كل المجالات ولا سيما في المجال الإنساني والاجتماعي، مثمنا الدور التاريخي لهذه المنظمة في غرس قيم التطوع لدى الناشئة ومساعدة العديد من التونسيين.

ومن جهته عبّر رئيس الهلال الأحمر التونسي عن استعداد المنظمة لمزيد تدعيم الخدمات الانسانية ودعم التدخلات الاجتماعية لمستحقيها.


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