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قابس: انطلاق اشغال مشاريع جديدة بالمدرسة الوطنية للمهندسين

Publié le Mercredi 26 Avril 2023 - 18:20 قراءة: 0 د, 41 ث
      
انطلقت يوم أمس الثلاثاء، أشغال بناء مخابر قسم الهندسة الميكانيكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين والذي يتضمن بناء 06 مخابر تتوزع بين التصميم بمساعدة الحاسوب، والميكانيك ومقاومة المواد، ومنظومات الطاقة ، والمنظومات الهيدروليكية والهوائية، وصيانة الأنظمة الميكانيكية ، والمعادن اضافة الى ورشة للصنع الميكانيكي بالتحكم الرقمي.

وبين رئيس جامعة قابس كمال عبد الرحيم ل"وات" ان مساحة هذا المشروع الذي تقارب كلفته 2.4 مليون دينار، تبلغ 949 م2 وتدوم فترة أشغال انجازه 300 يوم، كما ستشهد الفترة القادمة، انطلاق انجاز مشروع بناء قسم البحوث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتقديرات أولية تبلغ 12.5 مليون دينار.

وكان اعلان المناظرة الوطنية الخاصة بهذا المشروع قد صدر يوم 16 فيفري الفارط ومن المنتظر ان يتم قريبا فرز العروض التي تم تقديمها في نطاق هذه المناظرة، وسيأوي هذا القسم الذي تبلغ مساحته 3840 م2 ، مجموع 10 وحدات بحث وفضاءات تقنية وأخرى معدة للاستعمال المزدوج.

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