الترجي الرياضي:الهوني يخضع اليوم لتدخل جراحي وراحة بشهر

اعلن الترجي الرياضي التونسي ان لاعبه الليبي حمدو الهوني سيخضع الى تدخل جراحي اثر تعرضه الى اصابة اجبرته على مغادرة الميدان في لقاء امس الثلاثاء ضد النجم الساحلي في اطار منافسات الجولة الرابعة من متنافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وانتهت بفوز فريق باب سويقة بنتيجة 1-صفر.



واوضح الترجي الرياضي اليوم الاربعاء عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان اجراء الهوني للتدخل الجراحي مساء اليوم جاء بعد استكمال الفحوصات اللازمة و باشارة من الدكتور منصف بن عبيد رئيس اللجنة الطبية لفريق باب سويقة.

واضاف ذات المصدر ان اللاعب حمدو الهوني سيركن اثر العملية الجراحية لراحة اجبارية بين 3 اشابيع و شهر.



