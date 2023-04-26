البرلمان يصادق في الحصّة الصباحية على 9 فصول من مشروع نظامه الدّاخلي

صادق مجلس نواب الشعب، خلال الحصة الصباحية من الجلسة العامّة المنعقدة اليوم الأربعاء، على تسعة فصول من نظامه الدّاخلي، إذ صادق على كلّ فصول العنوان الثالث "مكتب المجلس" وهي 6 فصول من الفصل 42 إلى الفصل 47 من مشروع النظام الدّاخلي للبرلمان.



وقد رفضت الجلسة، برئاسة ابراهيم بودربالة، رئيس المجلس، مقترحات التعديل الخاصّة بالفصل 42 المتعلق بتركيبة مكتب المجلس وصادق عليه النواب في صيغته الأصليّة ب116 صوتا موافقا و5 احتفاظ و10 أصوات بالرفض، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الفصل 43 الخاصّ بصلاحيات مكتب المجلس، وقد تم رفض مقترحات التعديل ومرّ في صيغته الأصليّة ب91 صوتا موافقا و11 احتفاظ و24 رفض.



ووقع تعديل الفصل 44 بحذف الفقرة الأخيرة منه التي تتعارض، حسب ما لاحظه النواب ولجنة النظام الدّاخلي كذلك، مع الفصل 37. وتمّ تمرير الفصل بصيغة معدّلة تنص على أن "يتّخذ المكتب كلّ قراراته بأغلبية الحاضرين، على ألاّ تقل عن الثلث وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا، ويتم نشرها بالموقع الالكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام"، ب 100 صوت موافق.



وصادق النواب على الفصول 45 و46 و47 والتي تتعلق بمهام مكتب المجلس، دون تعديلات، وذلك بموافقة 101 و101 و94 صوتا على التوالي.



وإثر ذلك تمّ المرور إلى العنوان الرابع من مشروع النظام الدّاخلي ويتعلق ب"ندوة الرؤساء" والمصادقة عليه ب88 نعم، ثمّ المصادقة على الفصول 48 و49 و50 الخاصّة بهذا العنوان في صيغتها الأصليّة وذلك بأكثر من 90 صوتا موافقا لكلّ منها.



أمّا بخصوص الفصل 51 المتعلّق باختصاصات اللّجان القارّة وهي 11 لجنة، اقترح رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، أن يتمعّن النواب في هذا الفصل جيّدا، نظرا إلى أنه "فصل متشعّب ويهمّ حياة المجلس في المستقبل"، واتفق النواب على تدارس مقترحات التعديل في ما بينهم، في فترة الراحة ما بين الحصتين الصباحية والمسائية ومحاولة الاتفاق بشأنها، لربح الوقت، واستئناف الجلسة العامة في الحصّة الثانية على الساعة الثالثة بعد الزوال.







