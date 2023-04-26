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سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للمعلمين النوّاب للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية

Publié le Mercredi 26 Avril 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 44 ث
      
نظّم عدد من المعلمين النواب من دفعتي 2021 و2022 بولاية سيدي بوزيد، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية والانتداب الفوري على غرار بقية المعلمين.

وذكر الأستاذ النائب، ماهر مسعودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه لم تتم تسوية ملفات 56 نائبا من دفعة 2021 و92 من دفعة 2022، ولم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية بعد أشهر من العمل، ما اظطرهم إلى مقاطعة التدريس والدخول في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية الجهوية للتربية منذ أشهر، وهو ما ترتّب عنه حرمان أكثر من ألفي تلميذ من حقهم في الدراسة.

وأشار إلى انه رغم عديد التحركات الاحتجاجية التي خاضها الأساتذة النواب، فان الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التربية لم تحسم في هذا الملف ولم تقدّم أية حلول من شأنها ضمان حقوق المعلمين.
وشدّد على أن المطلب الأساسي للمحتجين هو تنزيل بقية قائمة المعلمين المعنيين بالانتداب من دفعة 2022 والحصول على مستحقاتهم المالية.



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