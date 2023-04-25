وزارة النقل: توصيات عديدة خاصة بشركة نقل تونس من ضمنها استكمال برنامج تعزيز اسطول الشركة

أفضت جلسة عمل انتظمت اليوم الثلاثاء وأشرف عليها وزير النقل ربيع المجيدي، عقب زيارة تفقدية إلى عدد من المرافق والمنشآت التابعة لشركة نقل تونس، الى جملة من التوصيات أبرزها الإسراع في استكمال البرنامج الإستثماري المتعلق بتعزيز أسطول الشركة بمعدات جديدة .





وجاء في بلاغ للوزارة نشرته مساء اليوم، أن من ضمن التوصيات الشروع الفوري في القيام بالتدخلات العاجلة بالوسائل الذاتية إلى حين استكمال إجراءات الصفقات المبرمجة من أجل إعادة تأهيل وتجديد جملة من المنشآت وأهمها جسر قنال خير الدين الذي يمتدّ عليه الخط تونس حلق الوادي المرسى.

ومن المنتظر أن تنطلق غدا الاربعاء، حملة نظافة في مختلف الفضاءات والمرافق التابعة لشركة نقل تونس مع الدعوة إلى القيام بجملة من البرامج في إطار العمل بمبدأ المسؤولية البيئية والمجتمعية للشركة والمؤسسة المواطنة.

وسيتم أيضا التعجيل في استكمال الإجراءات المتعلّقة بتنفيذ مختلف البرامج المعنية بالبيئة والسلامة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية ووضع ميثاق للصحة والسلامة والبيئة وتكوين هيكل خاص به داخل مؤسسة نقل تونس مع الإسراع في تعيين مسؤول أول على هذا الهيكل

وتمت التوصية كذلك خلال جلسة العمل بوضع برنامج للتصرف في المعدات التي زال الإنتفاع بها وتثمينها في مجالات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة مع ضرورة الإسراع في وضع برنامج من أجل جرد المخزون العقاري وتثمينه في إطار الاقتصاد الدائري.

كما سيتم وضع برنامج اتصالي وتحسيسي يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والمرفق العام وتحديدا من أجل المحافظة على سلامة معدات النقل ومنشآته.

وعاين وزير النقل وضعية جملة من التجهيزات وخاصة منها الجسور التي تمتد عليها سكة الخط تونس حلق الوادي المرسى كما اطلع على فضاءات مستودع عربات المترو بمحطة تونس البحرية

وحضر جلسة عمل الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس ورئيس ديوان وزير النقل والمدير العام للنقل البري وثلة من المسؤولين.











