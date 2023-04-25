المؤسسة الناشئة kumulus تفوز بمسابقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال التكنولوجيا الغذائية

فازت المؤسسة الناشئة التونسيّة المتخصّصة في الهندسة المائية Kumulus، الثلاثاء، بزغرب (كرواتيا) بمسابقة AgVentureالتي ينظمها البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهي تعد مسابقة مبتكرة للمؤسسات الناشئة يجريها البنك في مجال التكنولوجيا الغذائية.



وفازت الشركة الناشئة التونسيّة إلى جانب شركتين أخرتين من تركيا والمجر خلال قمّة خصّصت لقواعد المستهلك، وهي تظاهرة ينظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يومي 24 و25 أفريل 2023 بزغرب.



وتقوم kumulus ، التّي أنشأها إيهاب التريكي بالإشتراك في 2021، بتصنيع وتشغيل آلات تكرر ظاهرة الندى لإنتاج المياه العذبة على نحو مستدام. وأحدثت الشركة مولّدات تعمل بالطاقة الشمسية تعمل على إنتاج ما بين 20 و30 لترا من مياه الشرب في اليوم بغاية الإسهام في تحسين النفاذ إلى مياه الشرب.



وستستفيد kumulus، إلى جانب مؤسستين الفائزيتن في المسابقة ذاتها، بمرافقة تقدر كلفتها ب80 الف أورو في إطار برنامج Star Venture وبمنحة بقيمة 10 آلاف أورو.



وبلغت الشركة الناشئة التونسيّة سيبكس المتخصّصة في الري الموجّه باعتماد الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الماء، الى جانب مؤسستين ناشئتين من بلغاريا نهائيات المسابقة. وستستفيد هذه الشركات من استشارات مشخصة بكلفة 50 ألف أورو ودعم بقيمة 10 آلاف أورو.



وتدعم مسابقة AgVenture، التي ينظمها البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشاريع الأعمال التجارية الفلاحية المبتكرة في المراحل المبكرة وتهدف إلى معالجة المشكلات الرئيسية، التي تواجهها النظم الغذائية، على غرار نجاعة الإنتاج الغذائي وتغير المناخ وإدماج المجموعات المستهدفة والشركات الصغيرة ضمن سلاسل القيمة العالمية.



