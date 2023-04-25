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اجتماع بين وزير التربية والمدير العام للألكسو يبحث واقع التعاون وسيل تطويره

Publié le Mardi 25 Avril 2023 - 20:20 قراءة: 0 د, 39 ث
      
بحث وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) محمد ولد اعمر، واقع التعاون بين الوزارة والمنظمة وسبل تطويره.

وتطرق اللقاء إلى الدور المحوري لتونس في دعم أنشطة المنظمة من اجل النهوض بجودة المنظومات التربوية في المنطقة العربية والنهوض بقطاعات الثقافة والعلوم.

وأكد وزير التربية محمد علي البوغديري استعداد تونس لمساندة المنظمة للقيام بدورها لما فيه صالح المنطقة العربية وشعوبها من أجل مستقبل أفضل بما يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة، وفق ما جاء في بيان لوزارة التربية.

والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) هي منظمة متخصصة، مقرها تونس، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى أساسا بالنهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستويين الاقليمي والقومي والتنسيق فيما بينهما المشترك فيما بين الدول العربية الأعضاء.

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