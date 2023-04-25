الناتج البنكي الصافي للشركة التونسيّة للبنك يزيد ب10،69 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من 2023

تطوّر الناتج البنكي الصافي للشركة التونسيّة للبنك بنسبة 10،69 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023 وبلغت قيمته 175 مليون دينار، وفق ما أظهرته المؤشرات الخاصّة بنشاط البنك تمّ نشرها على موقع بورصة تونس، الثلاثاء.



وسجلت إيداعات حرفاء الشركة التونسيّة للبنك، بدورها، تطوّرا بنسبة 3،83 بالمائة موفى مارس 2023 لتبلغ مستوى 9449،7 مليون دينار بفضل نمو إيداعات الإدخار بنسبة 8،85 بالمائة (3952،4 مليون دينار) والإيداعات الآجلة بنسبة 14،63 بالمائة ((1724،9 مليون دينار).



كما أظهرت المؤشرات ذاتها ارتفاع موارد الإقتراض بنسبة 7،03 بالمائة (629،7 مليون دينار) والقروض الصافية الموجّهة للحرفاء (باستثناء مخصّصات الأرصدة المتعلقة بالاشهر الثلاثة الأولى من 2023) بنسبة 7،36 بالمائة لتبلغ قيمتها 10720،4 مليون دينار في نهاية الثلاثي الأوّل من 2023.



وفي ما يتعلّق بمحافظ الأسهم التجارية فقد بلغت قائما بحجم 897،8 مليون دينار أي بنسبة نمو ناهزت 44،59 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل موفى مارس 2022.



