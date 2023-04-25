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الزاهي يدعو الى تدعيم برنامج "الامان الاجتماعي" والحماية الاجتماعية لمجابهة توسّع رقعة الفقر وتوريثه

Publié le Mardi 25 Avril 2023 - 16:55 قراءة: 1 د, 0 ث
      
دعا وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الثلاثاء، الى ضرورة تدعيم برنامج "الأمان الاجتماعي" والحماية الاجتماعية لمجابهة توسّع رقعة الفقر وتوريثه وإيجاد حلول ناجعة للمستفيدين من برامج الوزارة .

وأكد، خلال لقاء جمعه بالممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس ، سيلين ميرود، على ضرورة خلق آليات جديدة مثل برنامج التّمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة الذي يسعى إلى الاستثمار في الرأس المال البشري ويصبح المستفيد منتجا وخالقا للثروة عبر تنفيذ مشاريع اقتصادية تدعمها الوزارة وترافق عملية تنفيذها.

وشدّد على التعاون المشترك لتأمين التغطية الاجتماعية للمرأة الريفية الكادحة حتى تتمتّع بشروط العمل اللاّئق وحق الحماية الاجتماعية، مبيّنا سعي الوزارة إلى إيجاد اتفاقية شراكة بين متفقدي الشغل ووزارة العدل دعما لمهامهم في مراقبة وتطبيق قوانين الشغل.

وأكد، بالمناسبة، على ضرورة مزيد التعاون المشترك وتسريع نسقه بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الحماية والرعاية الاجتماعية وإدماجهم في الحياة الاقتصادية.

ومن جهتها، أكدت الممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، سيلين ميرود، استعدادها لمواصلة تنفيذ مشاريع التعاون المشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية لا سيما الملفات التي طرحها الوزير خلال اللقاء، وإعطائها أولوية المرافقة والتنفيذ على غرار دعم المشاريع الاقتصادية الصغرى وتنفيذها على أرض الواقع لصالح المستفيدين من برنامج "الأمان الاجتماعي".





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