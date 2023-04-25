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طائرة عسكريّة تتوجه نحو مطار أسوان بمصر لإجلاء تونسيين من السودان توقيا من أحداث العنف (وزارة الدفاع)

Publié le Mardi 25 Avril 2023 - 16:48 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أقلعت طائرة نقل عسكريّة، صباح اليوم الثلاثاء، من القاعدة الجوّية بالعوينة بالعاصمة تونس في اتجاه مطار أسوان بمصر لإجلاء مواطنين تونسيين مقيمين بالسودان كانوا عبّروا عن رغبتهم في المغادرة إثر أحداث العنف والنزاع القائم في هذا البلد منذ الأسبوع الماضي.
وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ، بأنّه من المنتظر أن تعود هذه الطائرة مساء اليوم الثلاثاء إلى مطار تونس قرطاج إثر استكمال مهمتها.
وذكرت الوزارة أن العمليّة كانت بالتنسيق بينها وبين ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إذ كان موضوع إجلاء تونسيين مقيمين بالسودان محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الإثنين، بوزيري الدفاع والخارجية.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت الأحد أنها اتخذت الإجراءات اللازمة والعاجلة للتحضير لعملية إجلاء الجالية التونسية من السّودان، وقالت إنها اتصلت بكافة أفراد الجالية وضبطت قائمة إسميّة في الراغبين في الإجلاء وإعلامهم بالمكان والساعة المحددتين لتأمين نقلهم.
 
بدورها، نشرت سفارة تونس بالسودان، على صفحتها بموقع "فيسبوك"، كل التفاصيل الخاصة بعملية الإجلاء، ووضعت على ذمة أفراد الجالية أرقاما للتواصل معهم، داعية إياهم إلى توخى أقصى درجات الحيطة.
 
 يُشار أن اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" كانت اندلعت منذ السبت 15 أفريل الحالي، وخلّفت عشرات القتلى والجرحى ما دفع بعثات دبلوماسية عديدة إلى غلق مقراتها وإجلاء مواطنيها.


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