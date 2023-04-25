Babnet

إدارة الحرس الوطني تحذّر من "صفحات مشبوهة تنشر أخبارا زائفة ضدّها"

Publié le Mardi 25 Avril 2023 - 15:38 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قالت الإدارة العامة للحرس الوطني إنها لاحظت منذ فترة، أن "بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، نشروا الكثير من المعلومات الزائفة، من دون معرفة بصحّتها أو دراية بجديتها، بهدف التضليل وتشويه المؤسسة الأمنيّة والإساءة لقياداتها ومحاولة ضرب معنويات أفرادها"، مضيفة أنها "عاينت نشر تلك الأكاذيب، من قبل صفحات مشبوهة".

وأوضحت إدارة الحرس الوطني، وفق ما نشره اليوم الثلاثاء، المتحدث الرسمي بإسمها، أنه "لا أساس لما يقع تداوله من أخبار كاذبة تستهدف قياداتها"، داعية المواطنين إلى "عدم الانسياق وراءها والاقتصار في تلقي الأخبار على المصادر الرسمية والموثوقة".

كما أكّدت الإدارة العامة للحرس الوطني، "مواصلة العمل على النهج ذاته وإعلاء المصلحة العليا للوطن".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265477


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 25 أفريل 2023 | 5 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:38 19:04 16:02 12:24 05:33 03:58
Babnet
24°
 Babnet26° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1427°-1625°-1628°-1530°-16
  • Avoirs en devises
    22314,8

  • (24 Avril)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,35950 DT        1$ =3,06040 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 Avril)   760,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    