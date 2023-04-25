عمار يؤكد حرص تونس على مزيد توثيق علاقاتها مع مالي

أكد وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء، حرص تونس على مزيد توثيق علاقاتها الاخويّة والتّاريخيّة مع جمهوريّة مالي الشّقيقة .



كما شدد على تطوير التّعاون بين البلدين في شتّى المجالات ، وذلك خلال لقائه في مقر الوزارة ، بسفير مالي الجديد بتونس موسي سارو سي ، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده في انتظار تقديم الأصل لدى استقباله من قبل رئيس الجمهوريّة، وذلك وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

من جانبه، أعرب السّفير المالي عن ارتياح بلاده للعلاقات الثنائيّة التاريخية المتميزة ومستوى التّعاون المثمر بين البلدين خاصّة في المجال الطبّي والجامعي، مذكّرا بالدّور الرّيادي الذي لعبته الدبلوماسيّة التوّنسيّة في دعم مساعي هذا البلد الشقيق للانضمام لمنظمة الأمم المتحدة.













