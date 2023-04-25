سليانة: نسق بطيء لعدد من عناصر مشاريع التنمية المندمجة

تشهد عناصر من مشاريع التنمية المندمجة بولاية سليانة، نسقا بطيئا في الانجاز، خاصة منها المنجزة عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وقد تعهد ممثلا الشركتين خلال جلسة عمل انعقدت مساء أمس الاثنين، بحلحلة الاشكاليات التي تعيق تقدم انجاز المشاريع.



وبين منسق مشاريع التنمية المندمجة بولاية سليانة كمال الصادقي في تصريح ل"وات" أن من بين المشاريع التى تشهد تعثرا في الانجاز، مشروع تزويد منطقة وادي اللوز بمعتمدية الكريب بالماء الصالح للشرب لفائدة 180 عائلة، وربط شبكة الماء الصالح للشرب بمعتمدية برقو(مسلك الكحايلية) بشبكة التيار الكهربائي.



من جهتهم، طالب عدد من متساكني منطقة وادي اللوز من معتمدية الكريب في تصريحات سابقة ل"وات" بتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، خاصة وأن أشغال مشروع تزويد المنطقة متعطلة منذ أكثر من 3 سنوات، دون تقديم إيضاحات من المصالح المعنية رغم عديد التشكيات، خاصة وان الاشغال شارفت على الانتهاء.



وكشف تقرير للمندوبية العامة للتنمية تحصلت صحفية "وات" بالجهة على نسخة منه أن إشكالية تهيئة الحي الشعبي المزقية بمعتمدية سليانة الشمالية، تشمل عدم مد الأعمدة ببعض الطرقات من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتلافي إلحاق أضرار بالطريق عند عملية ربط مساكن المواطنين بالماء الصالح للشرب



وبين ذات التقرير ان إشكالية تزويد منطقة الرحامنة بالماء الصالح للشرب بمعتمدية سليانة الجنوبية، تمثل في عدم القيام بالقبول الوقتي للأشغال وعدم موافاة المصالح المعنية بكشف حول المعدات والمواد التي تم تركيزها لتتمكن المندوبية العامة للتنمية الجهوية من فتح بقية الاعتمادات، وان إشكاليات ربط البئر العميقة أولاد بلال بالتيار الكهربائي تعود الى عدم ربط الأعمدة وعدم توفر المحول الكهربائي الذي تعرض للسرقة.



