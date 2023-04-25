افريكان بنكر" ترشح صندوق الودائع والامانات ضمن قائمة البنوك الداعمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة"

رشحت مجلة أفريكان بنكر صندوق الودائع والأمانات، الى جانب 4 بنوك إفريقية لنيل جائزة أفضل بنك إفريقي داعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة على ان تمنح الجوائز يوم 24 ماي 2023 على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية



وتمنح المجلة جوائز لشخصيات ومؤسسات عاملة في قطاع البنوك في افريقيا وهي تضم 10 فئات من بينها أفضل شخصية بنكية وافضل بنك والبنك المستديم في افريقيا والتكنولوجيا المالية " فينتاك".



ويوجد ضمن فئة البنوك الداعمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الى جانب صندوق الودائع والأمانات بنوك من جنوب إفريقيا وتنزانيا والسنيغال وكينيا علما. وان صندوق الودائع والامانات يدعم مشاريعا في تونس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة.



وتكرم جوائز "افريكان بنكر"، منذ اطلاقها سنة 2017، المشرفين والبنوك الذين يسهمون في تغيير القطاع المالي بشكل جذري في افريقيا علما وان الجوائز ستقدم خلال حفل سيقام بمدينة شرم الشيخ المصرية التي تحتضن الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية.



ويشرف صندوق الودائع والأمانات على عدة مبادرات لدعم المؤسسات من بينها إطلاقه ،في 23 فيفري 2022 ، بالشراكة مع البنك الدولي، صندوقا تنمويا لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتعبئة مبلغ بقيمة 125 مليون دينار موجه الى الشركات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.



ويتعين على الشركات الصغرى والمتوسطة ان تكون في وضع مالي جيد، ومرّ على انشائها سنتان على الأقل، وان تشغل بين 10 عملة و 200 عامل، وان تكون لديها آفاق نمو مؤكدة ولها اثرها الايجابي على القدرة التنافسية والتشغيل والتنمية الشاملة.



ويكون استثمار الصندوق في شكل مساهمة في راس المال او سندات قابلة للتحويل مع مساهمة تتراوح بين 1 و 5ر2 مليون دينار في الجولة الاولى ويمكن ان تصل الى 7 مليون دينار في صورة تمويلات متتالية.





