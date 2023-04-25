المنتخب الوطني التونسي للرقبي ( 15 لاعبا) تحت 20 سنة يواجه غدا نظيره الزيمبابواي من أجل بلوغ نهائي البطولة الافريقية

وكان المنتخب الوطني التونسي للرقبي بـ 15 لاعبا قد تأهل للمربع الذهبي للبطولة اثر فوزه السبت الماضي في لقاء الدور ربع النهائي على حساب مدغشقر بنتيجة 50 - 16.أما المنتخب الزيمبابواي فقد تأهل بدوره للنصف نهائي اثر فوزه على المنتخب الايفواري بنتيجة 55 - 0.وفي حالة ازاحته للمنتخب الزيمبابوي سيضرب المنتخب الوطني التونسي موعدا في للمباراة النهائية مع المتأهل من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع بين المنتخب الكيني البلد المنظم و المنتخب الناميبي.وكان المنتخب الكيني قد ضمن مقعدا له في النصف النهائي اثر فوزه على المنتخب الأوغندي بنتيجة 44 - 20، فيما بلغ المنتخب الناميبي المربع الذهبي بفوزه في لقاء ربع النهائي على حساب المنتخب الزمبي بنتيجة 20 - 12.وتقام مباريات البطولة التي تشارك فيها 8 منتخبات، والتي اصبحت تحمل اسم "كأس بارثس" على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، والذي يتسع لـ 30 ألف متفرج.وتنظم البطولة التي كانت تحمل تسمية بطولة افريقيا للاواسط بداية منذ سنة 2017، وتواصلت بصفة دورية سنوات ( 2017 - 2018 - 2019 - 2021 - 2022) فيما ألغيت نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا.ويذكر ان المنتتخب الكيني والمنتخب الناميبي يعدان من أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة، حيث يحمل كل منهما في رصيده لقبين، بينما فاز المنتخب الزيمبابواي بالقب في العام الماضي.