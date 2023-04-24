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كاس تونس للكرة الطائرة:الترجي الرياضي و مستقبل المرسى الى الدور النهائي

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 20:59 قراءة: 0 د, 32 ث
      
-تاهل كل من الترجي الرياضي و مستقبل المرسى الى الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة موسم 2022-2023 و المقرر يوم السبت 29 افريل الجاري بقاعة حشاد باريانة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17).

وبلغ الترجي الرياضي اللقاء النهائي اثر فوزه عشية اليوم الاثنين على اتحاد النقل الصفاقسي بنتيجة 3-1 تفاصيلها (25/21-12/25-13/25-13/25) فيما ادرك مستقبل المرسى ذات الدور اثر انتصاره على النادي الصفاقسي بنتيجة 3-1 تفاصيلها (14/25-26/28-25/16-22/25) في مباراتي الدور نصف النهائي لكاس تونس.

تجدر الاشارة الى ان مباراة الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة للكبريات سيدور يوم السبت القادم بقاعة حشاد باريانة انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا و سيجمع النادي النسائي بقرطاج و النادي الصفاقسي.



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