كاس تونس للكرة الطائرة:الترجي الرياضي و مستقبل المرسى الى الدور النهائي

-تاهل كل من الترجي الرياضي و مستقبل المرسى الى الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة موسم 2022-2023 و المقرر يوم السبت 29 افريل الجاري بقاعة حشاد باريانة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17).



وبلغ الترجي الرياضي اللقاء النهائي اثر فوزه عشية اليوم الاثنين على اتحاد النقل الصفاقسي بنتيجة 3-1 تفاصيلها (25/21-12/25-13/25-13/25) فيما ادرك مستقبل المرسى ذات الدور اثر انتصاره على النادي الصفاقسي بنتيجة 3-1 تفاصيلها (14/25-26/28-25/16-22/25) في مباراتي الدور نصف النهائي لكاس تونس.



تجدر الاشارة الى ان مباراة الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة للكبريات سيدور يوم السبت القادم بقاعة حشاد باريانة انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا و سيجمع النادي النسائي بقرطاج و النادي الصفاقسي.







