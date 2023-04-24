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سعيّد: بلادنا تعمل على حماية مواطنيها في كل مكان في العالم ولا تدّخر جهدا للإحاطة بهم ورعايتهم أينما كانوا.

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 18:55 قراءة: 0 د, 48 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الإثنين 24 أفريل 2023 بقصر قرطاج، عماد ممّيش، وزير الدفاع الوطني، و نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتناول الاجتماع موضوع إجلاء التونسيين من جمهورية السودان وهو ملف كان محلّ متابعة مستمرّة ويومية من قبل رئيس الدولة.

واطلع رئيس الجمهورية، في هذا الاجتماع، على سير عملية إجلاء التونسيين الذين عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن والتي انطلقت صباح اليوم باتجاه جمهورية مصر العربية عن طريق البرّ، ليتمّ، إثر ذلك، نقلهم جوّا إلى تونس.

وأثنى رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، على الجهود الكبيرة التي قامت بها القوات المسلحة العسكرية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكافة الجهات المسؤولة في الدولة.
كما أشاد رئيس الجمهورية بروح التعاون والتآزر التي لقيتها تونس من عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأكّد، أيضا، على أن بلادنا تعمل على حماية مواطنيها ومواطناتها في كل مكان في العالم ولا تدّخر جهدا للإحاطة بهم ورعايتهم أينما كانوا.


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