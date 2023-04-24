بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(مرحلة التتويج)-الجولة5): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بمجموعتيها الاولى و الثانية والتي دارت مساء اليوم الاثنين:

المجموعة الاولى

قاعة طبلبة

نسر طبلبة-النادي الهلالي 43-25

قاعة رادس المتعددة الاختصاصات

النادي الافريقي-النجم الساحلي 22-22



الترتيب

1-النادي الافريقي 15 5

2-نسر طبلبة 13 5

3-النجم الساحلي 12 5

4-النادي الهلالي 4 5



المجموعة الثانية

قاعة ساقية الزيت

نادي ساقية الزيت-مكارم المهدية 31-26

قاعة الزواوي

الترجي الرياضي-بعث بني خيار 33-27



الترتيب

1-الترجي الرياضي 18 5

2-نادي ساقية الزيت 13 5

3-بعث بني خيار 10 5

4-مكارم المهدية 5 5



