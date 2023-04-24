بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(مرحلة التتويج)-الجولة5): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بمجموعتيها الاولى و الثانية والتي دارت مساء اليوم الاثنين:
المجموعة الاولى
قاعة طبلبة
نسر طبلبة-النادي الهلالي 43-25
قاعة رادس المتعددة الاختصاصات
النادي الافريقي-النجم الساحلي 22-22
الترتيب
1-النادي الافريقي 15 5
2-نسر طبلبة 13 5
3-النجم الساحلي 12 5
4-النادي الهلالي 4 5
المجموعة الثانية
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت-مكارم المهدية 31-26
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي-بعث بني خيار 33-27
الترتيب
1-الترجي الرياضي 18 5
2-نادي ساقية الزيت 13 5
3-بعث بني خيار 10 5
4-مكارم المهدية 5 5
المجموعة الاولى
قاعة طبلبة
نسر طبلبة-النادي الهلالي 43-25
قاعة رادس المتعددة الاختصاصات
النادي الافريقي-النجم الساحلي 22-22
الترتيب
1-النادي الافريقي 15 5
2-نسر طبلبة 13 5
3-النجم الساحلي 12 5
4-النادي الهلالي 4 5
المجموعة الثانية
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت-مكارم المهدية 31-26
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي-بعث بني خيار 33-27
الترتيب
1-الترجي الرياضي 18 5
2-نادي ساقية الزيت 13 5
3-بعث بني خيار 10 5
4-مكارم المهدية 5 5
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