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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(مرحلة التتويج)-الجولة5): النتائج و الترتيب

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 18:07 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بمجموعتيها الاولى و الثانية والتي دارت مساء اليوم الاثنين:
المجموعة الاولى
قاعة طبلبة
نسر طبلبة-النادي الهلالي 43-25
قاعة رادس المتعددة الاختصاصات
النادي الافريقي-النجم الساحلي 22-22

الترتيب
1-النادي الافريقي 15 5
2-نسر طبلبة 13 5
3-النجم الساحلي 12 5
4-النادي الهلالي 4 5

المجموعة الثانية
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت-مكارم المهدية 31-26
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي-بعث بني خيار 33-27

الترتيب
1-الترجي الرياضي 18 5
2-نادي ساقية الزيت 13 5
3-بعث بني خيار 10 5
4-مكارم المهدية 5 5

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