الترشح لجائزة احسن رسالة ماجستير للسجل الوطني للمؤسسات متواصل حتى 30 جوان 2023

يتواصل قبول الترشحات من اجل نيل جائزة أحسن رسالة ماجيستير للسجل الوطني للمؤسسات حتى يوم 30 جوان 2023 .



وتشمل هذه الجائزة، في دورتها الثانية، الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة في مجالات القانون والاقتصاد والتصرف. وستشرك، كذلك، طلبة المعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة بهدف إثراء هذه الدورة بأعمال ختم الدروس أو التمارين لدفعة التخرج الأخيرة.



وتهدف هذه الجائزة، التي انطلق قبول الترشحات اليها يوم 17 افريل 2023، إلى تشجيع الطلبة على البحث في المفاهيم المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات على غرار مفهوم المستفيد الحقيقي أو مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تحسين مناخ الأعمال أو حوكمة المؤسسات وغيرها من المسائل التي تعنى بعالم الأعمال والمؤسسات عموما.





