الاعلان عن فتح مناظرات التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية بعنوان سنة 2023 (وزارتا التعليم العالي والتربية)

أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية عن فتح مناظرات التبريز في المواد الأدبية والعلوم الانسانية بعنوان سنة 2023 والتي تشمل اختصاصات اللغة والآداب العربية واللغة والآداب الفرنسية واللغة والآداب الانقليزية والفلسفة والتاريخ والجغرافيا، حسب ما جاء في المنشور عدد 16 الصادر بتاريخ 20 أفريل 2023.



ودعت الوزارتان الراغبين في المشاركة في مناظرة التبريز في احدى المواد المذكورة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم ملفاتهم في أجل أقصاه 12 ماي 2023 بدخول الغاية.



ويمكن أن يشارك في هذه المناظرات، وفق ذات المنشور، المترشحون المحرزون على شهادة الأستاذية أو على شهادة ختم تكوين عال لا تقل مدته عن أربع سنوات في المواد المعنية أو على شهادة معترف بمعادلتها لهما، وذلك طبقا للأمر عدد 1430 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 والمتعلق بإحداث وتنظيم مناظرات التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية.



وتشتمل هذه المناظرات بالنسبة لكل الاختصاصات، على اختبارات كتابية تجرى ابتداء من يوم 12 جوان القادم وأخرى شفاهية للمقبولين مبدئيا يتم الاعلان عن مواعيد اجرائها عن طريق التعليق مباشرة إثر صدور نتائج الاختبارات الكتابية.



وحدّد المنشور البقاع المفتوحة بعنوان دورة سنة 2023 حسب كل اختصاص، حيث بلغ مجموع الخطط المفتوحة في اللغة والآداب العربية 15 خطة، (جميعها لوزارة التربية) وفي اللغة والآداب الفرنسية 10 خطط (خطتان بالنسبة لوزارة التعليم العالي و8 خطط بالنسبة لوزارة التربية)، اضافة الى اللغة والآداب الانقليزية 12 خطة مفتوحة (4 خطط لوزارة التعليم العالي و8 خطط لوزارة التربية).



كما حدد عدد البقاع المفتوحة في اختصاص الفلسفة ب 4 خطط (لوزارة التربية) والتاريخ 5 خطط (لوزارة التربية) والجغرافيا 5 خطط (لوزارة التربية) لسنة 2023.



وتضمن المنشور 16 لسنة 2023 تاريخ اجراء المناظرات ومكانها واجراءات التسجيل والوثائق المطلوبة لتقديم ملف الترشح بالنسبة لمختلف الفئات المعنية بهذه المناظرات.







