Babnet

اجتماع بين وزير التعليم العالي ووفد عن المعهد الكوري للسياسات العلمية والتكنولوجية يبحث تطوير علاقات التعاون

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 16:21 قراءة: 0 د, 28 ث
      
مثّل لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، اليوم الاثنين، بوفد عن المعهد الكوري للسياسات العلمية والتكنولوجية، مناسبة لاستعراض تطور علاقات التعاون القائمة خاصة على التكوين ودعم الكفاءات وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمعهد الكوري سنة 2018.

كما مثل هذا اللقاء فرصة لاقتراح توجهات ومشاريع جديدة مع الجانب الكوري، وفق بلاغ للوزارة.

وتأتي زيارة الوفد المذكور في إطار التقييم البعدي لمشروع حول نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بعنوان استشارة حول السياسات بشأن دعم إنشاء نظام وطني فعال لنقل التكنولوجيا في تونس (NSTT) الذي تمّ إنجازه مع المعهد الكوري سنتي 2018 و2019.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265423


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 24 أفريل 2023 | 3 محرم0 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:37 19:03 16:02 12:24 05:34 04:00
Babnet
24°
 Babnet26° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1527°-1427°-1624°-1527°-15
  • Avoirs en devises
    21938,9

  • (20 Avril)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35075 DT        1$ =3,05983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 Avril)   912,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    