اجتماع بين وزير التعليم العالي ووفد عن المعهد الكوري للسياسات العلمية والتكنولوجية يبحث تطوير علاقات التعاون

مثّل لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، اليوم الاثنين، بوفد عن المعهد الكوري للسياسات العلمية والتكنولوجية، مناسبة لاستعراض تطور علاقات التعاون القائمة خاصة على التكوين ودعم الكفاءات وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمعهد الكوري سنة 2018.



كما مثل هذا اللقاء فرصة لاقتراح توجهات ومشاريع جديدة مع الجانب الكوري، وفق بلاغ للوزارة.



وتأتي زيارة الوفد المذكور في إطار التقييم البعدي لمشروع حول نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث بعنوان استشارة حول السياسات بشأن دعم إنشاء نظام وطني فعال لنقل التكنولوجيا في تونس (NSTT) الذي تمّ إنجازه مع المعهد الكوري سنتي 2018 و2019.



