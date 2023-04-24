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نقابة للصحفيين تقرّر تنفيذ إضراب حضوري بقناة التاسعة يوم 4 ماي

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 16:18 قراءة: 0 د, 45 ث
      
قرّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تنفيذ إضراب حضوري بقناة التاسعة (قناة تلفزية خاصة)، يوم 4 ماي 2023، وذلك "لعدم سداد إدارتها المستحقات المالية للعاملين في هذه المؤسسة، لفترة تترواح بين 3 و6 أشهر".

وأوضحت النقابة في برقية تنبيه بإضراب وجهتها اليوم الإثنين، إلى كل من وزير الشؤون الاجتماعية والمدير العام لتفقدية الشغل ووالي أريانة والمدير العام للقناة، أنها اتخذت هذا القرار بسبب ما اعتبرته "إمعان إدارة قناة التاسعة، في ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في المؤسسة وعدم التزامها بتمتيع العاملين فيها بحقهم في التغطية الاجتماعية، إضافة إلى تملّصها من التزامات سابقة مع نقابة الصحفيين والعاملين بالقناة".

وفي هذا الصدد طالبت نقابة الصحفيين التونسيين، ب"تسديد كل الأجور المتخلدة بالذمة والالتزام بموعد قار لخلاص الأجور الشهرية وخلاص المساهمات المتعلقة بالتغطية الإجتماعية للعاملين بهذه المؤسسة".

وكانت نقابة الصحفيين قد دعت يوم 19 أفريل 2023، قناة التاسعة، إلى صرف كافة المستحقات المالية المتخلدة بذمتها لفائدة أبناء المؤسسة وإلى "الالتزام بموعد شهري قار لصرف الأجور".

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