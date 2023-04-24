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إحباط 49 عملية هجرة سرية وإنقاذ 921 مهاجرا من الغرق في ثلاثة أيام (الحرس الوطني)

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 16:09 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أحبطت وحدات الحرس الوطني بعدد من المناطق الساحلية نهاية الأسبوع 49 عملية هجرة غير نظامية وقامت بإنقاذ 921 مهاجرا من الغرق أغلبهم أجانب، وفق بيانات أوردها المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الإثنين في بلاغ.

وفي هذا الشأن، أفاد المصدر ذاته بأن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (صفاقس وقرقنة والمهدية) أحبطت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 22 و23 أفريل الحالي 39 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 773 مهاجرا من الغرق، بينهم 761 من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي سياق متصل، تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل ( منطقتي الحرس البحري بالمنستير و نابل )، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، من إحباط 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 148 مهاجرا من الغرق، بينهم 85 من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال إن الوحدات حجزت مراكب وزوارق بحرية وعجلات مطاطية وكمية من البنزين.

وأضاف أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.


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