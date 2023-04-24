أكد بسام الفوراتي المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة أنّ عناصر المنتخب التونسي للرجال (4 ضد 4) بمقدوره اعتلاء منصة التتويج في الألعاب الافريقية الشاطئية المقررة بمدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان القادم والتي سيتاهل في اعقابها البطل في صنفي الذكور والاناث الى دورة الالعاب العالمية بمدينة بالي الاندونيسية المبرمجة خلال شهر اوت المقبل.



وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المنتخب التونسي للكرة الطائرة الشاطئية سيشرع بداية من 15 ماي المقبل في اجراء سلسلة من التربصات بمدينة قليبية في اطار تحضيراته لهذا الموعد القاري الهام مشيرا في نفس الوقت الى وجود اتصالات مع الجامعة الفرنسية للكرة الطائرة لبحث امكانية تنظيم تربص مشترك مع منتخبها.

واعرب عن الاعتقاد ان منتخب السيدات يهدف في المقابل خلال دورة الالعاب الافريقية الشاطئية الى تحقيق مشاركة مشرفة وكسب مزيد من الخبرة.

وتضم قائمة لاعبي منتخبي الرجال والسيدات المدعوين لخوض مرحلة التحضيرات 8 لاعبين في كل صنف على ان يتم اختيار 6 منهم للمشاركة في الالعاب الافريقية الشاطئية تحت قيادة المدربين فوزي القلعي في الرجال وعلاء بن حمودة في الاناث.

وأشار بسام الفوراتي الى وجود اجتماعات وتنسيق متواصل بين الجامعة التونسية للكرة الطائرة واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية ووزارة الشباب والرياضة لضبط كل الجوانب المتعلقة بالمشاركة التونسية المرتقبة مبينا ان نجاح برنامج التحضيرات من شأنه أن يمهد الطريق نحو تحقيق الاهداف المرسومة.

وخلص الى أنّ مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية ستشهد خلال دورة الالعاب الافريقية الشاطئية مشاركة 10 منتخبات في الرجال ومثلها في السيدات وهي تمثل فرصة هامة بالنسبة للجامعة التونسية للكرة الطائرة لمزيد تثبيت هذا الاختصاص والعناية به مشيرا الى انه سيتم خلال الفترة القادمة تكثيف الجهود في اتجاه بعث نوادي مختصة في الكرة الطائرة الشاطئية واحداث بطولة وطنية.

يذكر أنّ الكرة الطائرة الشاطئية تعد رياضة أولمبية معتمدة منذ دورة أطلنطا 1996، وهي تمارس على ملاعب رملية مفتوحة يتم تركيزها على الشواطئ.





