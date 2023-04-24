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انتشال 31 جثة متعفنة بسواحل قرقنة وصفاقس والمهدية وقابس

صورة توضيحية
Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 11:45 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تمكنت وحدات مناطق الحرس البحري بصفاقس وقرقنة والمهدية من العثور على 30 جثة آدمية متعفنة لفظتها أمواج البحر، من بينهم جثتان لامرأتين وجثتان اخريان لطفلين .

كما تمكنت وحدات المنطقة البحرية بقابس من انتشال جثة متعفنة لامراة ، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للناطق باسم الحرس الوطني.

واضاف البلاغ ان هذه الجثث تعود الى اشخاص من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، حسب المعاينة الاولية وقد تمت إحالتهم على ذمة الطب الشرعي بالمستشفيات الجهوية بالمكان.


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