يتواصل فتح باب الترشح لجائزة عبد الوهاب بن عياد الأدبية إلى غاية 30 جوان

يتواصل باب الترشح لنيل جائزة عبدالوهاب بن عياد الأدبية في دورتها الثالثة (2023 ) إلى غاية يوم 30 جوان المقبل (آخر أجل لتسليم الكتب المرشحة).

وتمنح هذه الجائزة لأفضل الإصدارات في الأصناف الأدبية التالية:



// الرواية أو المجموعة القصصية المكتوبة باللغة العربية وقيمتها 20 ألف دينار

// الرواية أو المجموعة القصصية المكتوبة باللغة الفرنسية وقيمتها 20 ألف دينار

// المقالة الفكرية الطويلة المكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية وقيمتها 20 ألف دينار

// المجموعة الشعرية المكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية وقيمتها 20 ألف دينار

// الكتاب الأدبي أو الكتاب المصور الموجه للأطفال و/أو اليافعين وقيمتها 10 ألاف دينار



وللتذكير فقد اشترط المنظمون للمسابقة، منذ إعلان فتح باب الترشح موفى جانفي الماضي، أن تكون الكتب منشورة من قبل دار نشر تونسية أو في إطار شراكة معها خلال السنة 2022-2023 ولا يجب أن تكون الكتب المترشحة قد سبق أن فازت في جائزة أخرى.

ويتعين على الراغبين في الترشح تعمير الجذاذة المتوفرة على موقع الواب أو صفحة الفايسبوك الخاصة بمؤسسة عبد الوهاب بن عياد أو مباشرة بمقرها الكائن بضفاف البحيرة 3 (نهج ألفريد نوبل)، على أن يتم تسليم 8 نسخ من الكتاب المرشح بمقر المؤسسة.





