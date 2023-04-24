Babnet

الولايات المتحدة.. إصابة 9 مراهقين بإطلاق للنار في حفل شرق تكساس

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 06:25 قراءة: 0 د, 21 ث
      
وكالات - قالت الشرطة الأمريكية إن 9 مراهقين أصيبوا بإطلاق للنار عقب حفل موسيقي شرق ولاية تكساس فجر الأحد.

وأضافت الشرطة أن إطلاق النار اندلع بعد منتصف الليل بقليل بمنزل في مدينة جاسبر.

وأفاد مكتب قائد شرطة جاسبر بأن جميع الضحايا أصيبوا بجروح لا تعتبر مهددة للحياة، وفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم على الفور، فيما أوضح قائد الشرطة عبر "فيسبوك" أن التحقيق مستمر ويتم استجواب الأشخاص المشتبه بهم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265391


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 24 أفريل 2023 | 3 محرم0 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:37 19:03 16:02 12:24 05:34 04:00
Babnet
18°
 Babnet27° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1527°-1427°-1625°-1529°-16
  • Avoirs en devises
    21938,9

  • (20 Avril)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35075 DT        1$ =3,05983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 Avril)   912,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    