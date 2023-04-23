برشلونة يقترب من لقب الليغا بالفوز 1-صفر على أتليتيكو مدريد

سجل المهاجم فيران توريس هدفا قبل الاستراحة ليمنح برشلونة الفوز 1-صفر على ضيفه أتليتكو مدريد ثالث الترتيب ويحكم قبضته على صدارة البطولة الاسبانية لكرة القدم في خطوة جديدة نحو الظفر بلقبه رقم 27 للمسابقة اليوم الأحد.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 76 نقطة ويتفوق بفارق 11 نقطة على غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل ثماني جولات من النهاية.

وبقي أتليتيكو مدريد في المركز الثالث وله 60 نقطة.

وأنهى برشلونة سجل أتليتيكو الخالي من الهزيمة في 13 مباراة بفضل هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 44.

وسيطر رافينيا على تمريرة أمامية في الجانب الأيمن ثم مرر إلى توريس الذي سدد من عند حدود منطقة الجزاء في مرمى الحارس يان أوبلاك.



