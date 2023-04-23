الرابطة الاولى (مرحلة التتويج) - التعادل يحسم مواجهتي الدفعة الاولى للجولة الرابعة

حسم التعادل مواجهتي الدفعة الاولى من مباريات الجولة الرابعة لمنافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين النادي الصفاقسي والاولمبي الباجي (صفر-صفر) من جهة واتحاد تطاوين واتحاد بن قردان (1-1) من جهة اخرى اليوم الاحد.

على ملعب الطيب المهيري، اقتسم النادي الصفاقسي والاولمبي الباجي نقاط المباراة بتعادل سلبي ليفشلا في فض شراكتهما في المركز السادس. وخسر فريق عاصمة الجنوب نقطتين اخريين في سعيه من اجل الالتحاق بكوكبة اندية الصدارة بعد ان كان يمني النفس بتاكيد انتصاره الاخير خارج القواعد في الجولة الماضية امام اتحاد بن قردان 1-2 في حين قد ترضي نتيجة التعادل اكثر الاولمبي الباجي الذي واصل صحوته اثر فوزه الثمين خلال الجولة الفارطة على الترجي الرياضي بهدفين دون رد.

وبقي الفريقان في المرتبة السادسة بمجموع 6 نقاط.

وعلى ملعب نجيب الخطاب بتطاوين، وضع اتحاد المكان حدا لنزيف النقاط وتمكن من ايقاف سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في مرحلة التتويج بتعادله مع ضيفه اتحاد بن قردان بهدف في كل شبكة. وبادر المحليون بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة 16 عن طريق ماهر بولبيار قبل ان يدرك الضيوف التعادل في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول بواسطة فخر الدين العوجي.

وحافظ اتحاد بن قردان الذي حافظ على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الثانية على التوالي خارج ارضه على مركزه الخامس برصيد 7 نقاط بينما ظل اتحاد تطاوين يتذيل جدول الترتيب العام ب3 نقاط.

وتستكمل هذه الجولة بكلاسيكو الترجي الرياضي صاحب المركز الثاني (8 نقاط) والنجم الساحلي المتصدر (12 نقطة) يوم الثلاثاء المقبل في ملعب حمادي العقربي برادس على ان تختتم بقمة اخرى بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي اللذين يتقاسمان المركز الثاني مع الترجي يوم الاربعاء القادم على ملعب مصطفى بن جنات.



