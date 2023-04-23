بمنوبة: نحو 500 عداء يشاركون الاحد القادم في نصف المارطون الثالث

يشارك نحو 500 عداء من مختلف الشرائح العمرية في التظاهرة الرياضية والايكولوجية «نصف الماراطون بمنوبة" التي ستنظمها جمعية العدو بمنوبة وجمعية تونس نظيفة بالتنسيق والتعاون مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وبلدية منوبة الاحد 30 افريل 2023.



وتعود الدورة الثالثة لهذه التظاهرة الرياضية بفقرات تنشيطية متنوعة بمساهمة بعض الداعمين، وستكون النظافة والعناية بالبيئة محورها الأساسي على طول 21,100 كلم تمتد من الملعب البلدي بمنوبة الى صنهاجة الحنايا ذهابا وإيابا في مسار فلاحي طبيعي سيستمتع فيه المشاركون بالمناظر الطبيعية وبالأجواء الربيعية وسط تامين الوحدات الأمنية بمنطقتي الأمن والحرس الوطنيين بمنوبة والحماية المدنية، واعوان الصحة.



وأوضح رئيس جمعية تونس نظيفة، سامي بن يحي، في تصريح ل(وات) ان "نصف الماراطون" يعد من التظاهرات الناشئة بولاية منوبة، التي حرصت جميع الأطراف المنظمة على الارتقاء بمحتواها من دورة الى أخرى واثرائها حتى تظل تقليدا راسخا بالجهة يساهم في الحراك الرياضي والترفيهي، ويشكل متنفسا للمتساكنين، وخاصة للشباب.



وبالاضافة الى مختلف الفقرات التنشيطية والرياضية التي سترافق تنظيم السباقين الأول على مسافة طويلة والثاني مفتوح للعموم على مسافة 5 كلم، ستعمل الجمعيتان على خلق علاقة جديدة بين الرياضة والبيئة بتنظيف المسار وجمع القوارير البلاستيكية ورفعها للرسكلة ونشر الوعي بأهمية حماية المحيط.



