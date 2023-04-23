Babnet

ضبط 17 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة

Publié le Dimanche 23 Avril 2023 - 11:54 قراءة: 0 د, 17 ث
      
تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بسيدي بورويس من ولاية سليانة أمس ، من ضبط 17 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة.

و بحسب ما ورد في بلاغ على لسان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد، فإن النيابة العمومية وبعد استشارتها أذنت بالاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 265381

Weldtounes  (Tunisia)  |Dimanche 23 Avril 2023 à 13h 11m |           
Il faut les envoyer ver leurs pays d'origine, ici il sont logés et nourris à la charge du peuple tunisien sans aucun effort de leurs part


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 23 أفريل 2023 | 2 محرم0 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:36 19:03 16:01 12:25 05:35 04:01
Babnet
27°
 Babnet27° Babnet % 36 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1327°-1526°-1428°-1625°-16
  • Avoirs en devises
    21938,9

  • (20 Avril)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35075 DT        1$ =3,05983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 Avril)   912,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    