تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بسيدي بورويس من ولاية سليانة أمس ، من ضبط 17 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة.



و بحسب ما ورد في بلاغ على لسان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد، فإن النيابة العمومية وبعد استشارتها أذنت بالاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.











