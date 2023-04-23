رابطة أبطال إفريقيا (ذهاب ربع النهائي) : فوز الاهلي المصري على الرجاء البيضاوي 2-صفر



القاهرة 23 أفريل 2023 (وات) - فاز الاهلي المصري على الرجاء البيضاوي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما امس السبت على ملعب القاهرة الدولي لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدفي الأهلي محمد عبد المنعم في 45 ز2 وحمدي فتحي في الدقيقة 83.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.



ويحتاج الرجاء لتحقيق الانتصار على الأهلي في لقاء الإياب الى ثلاثية نظيفة من أجل ضمان بلوغ المربع الذهبي للمسابقة الإفريقية، فيما يكفي الأهلي التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف للعبور للدور القادم.

ويلعب المتأهل من مواجهة الرجاء والأهلي، مع المتأهل من لقاء الترجي وشبيبة القبائل الجزائري (الذهاب 1-صفر).



