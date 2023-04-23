Babnet

رابطة أبطال إفريقيا (ذهاب ربع النهائي) : فوز الاهلي المصري على الرجاء البيضاوي 2-صفر

Publié le Dimanche 23 Avril 2023 - 10:23 قراءة: 0 د, 35 ث
      

القاهرة 23 أفريل 2023 (وات) - فاز الاهلي المصري على الرجاء البيضاوي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما امس السبت على ملعب القاهرة الدولي لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وسجل هدفي الأهلي محمد عبد المنعم في 45 ز2 وحمدي فتحي في الدقيقة 83.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويحتاج الرجاء لتحقيق الانتصار على الأهلي في لقاء الإياب الى ثلاثية نظيفة من أجل ضمان بلوغ المربع الذهبي للمسابقة الإفريقية، فيما يكفي الأهلي التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف للعبور للدور القادم.
ويلعب المتأهل من مواجهة الرجاء والأهلي، مع المتأهل من لقاء الترجي وشبيبة القبائل الجزائري (الذهاب 1-صفر).

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265378


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 23 أفريل 2023 | 2 محرم0 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:36 19:03 16:01 12:25 05:35 04:01
Babnet
25°
 Babnet26° Babnet % 38 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1327°-1526°-1428°-1626°-16
  • Avoirs en devises
    21938,9

  • (20 Avril)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35075 DT        1$ =3,05983 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 Avril)   912,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    