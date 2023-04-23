رابطة الابطال الافريقية - شباب بلوزداد ينهزم امام صان داونز 1-4

انهزم فريق شباب بلوزداد أمام ضيفه صان داونز من جنوب إفريقيا بنتيجة (1-4 /الشوط الأول: 1-2), مساء السبت, بملعب 5
جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة), لحساب الدور ربع النهائي (ذهاب) لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وجاءت أهداف الضيوف عبر كل من شالوليلي (د6 ود51), ماييما (د20) ومايلولا (د
90 +2)، بينما قلص اللاعب ربيعي للشباب في الدقيقة 45+3.
وكان فريق بلوزداد الذي أنهي مرحلة المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الرابعة بعشر نقاط.
وسيجرى لقاء الإياب بجنوب إفريقيا يومي 28 أو 29 أفريل.
جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة), لحساب الدور ربع النهائي (ذهاب) لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وجاءت أهداف الضيوف عبر كل من شالوليلي (د6 ود51), ماييما (د20) ومايلولا (د
90 +2)، بينما قلص اللاعب ربيعي للشباب في الدقيقة 45+3.
وكان فريق بلوزداد الذي أنهي مرحلة المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الرابعة بعشر نقاط.
وسيجرى لقاء الإياب بجنوب إفريقيا يومي 28 أو 29 أفريل.
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