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رابطة الابطال الافريقية - شباب بلوزداد ينهزم امام صان داونز 1-4

Publié le Dimanche 23 Avril 2023 - 08:15 قراءة: 0 د, 25 ث
      
انهزم فريق شباب بلوزداد أمام ضيفه صان داونز من جنوب إفريقيا بنتيجة (1-4 /الشوط الأول: 1-2), مساء السبت, بملعب 5
جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة), لحساب الدور ربع النهائي (ذهاب) لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وجاءت أهداف الضيوف عبر كل من شالوليلي (د6 ود51), ماييما (د20) ومايلولا (د
90 +2)، بينما قلص اللاعب ربيعي للشباب في الدقيقة 45+3.
وكان فريق بلوزداد الذي أنهي مرحلة المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الرابعة بعشر نقاط.
وسيجرى لقاء الإياب بجنوب إفريقيا يومي 28 أو 29 أفريل.

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