رابطة الابطال الافريقية - شباب بلوزداد ينهزم امام صان داونز 1-4

انهزم فريق شباب بلوزداد أمام ضيفه صان داونز من جنوب إفريقيا بنتيجة (1-4 /الشوط الأول: 1-2), مساء السبت, بملعب 5

جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة), لحساب الدور ربع النهائي (ذهاب) لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاءت أهداف الضيوف عبر كل من شالوليلي (د6 ود51), ماييما (د20) ومايلولا (د

90 +2)، بينما قلص اللاعب ربيعي للشباب في الدقيقة 45+3.

وكان فريق بلوزداد الذي أنهي مرحلة المجموعات في المركز الثاني للمجموعة الرابعة بعشر نقاط.

وسيجرى لقاء الإياب بجنوب إفريقيا يومي 28 أو 29 أفريل.



