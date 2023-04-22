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الاحتفاظ في طبربة بعنصر تكفيري محل تفتيش صادرة في حقه أحكام سجنية

Publié le Samedi 22 Avril 2023 - 18:16 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بطبربة إقليم تونس من ضبط شخص أصيل ولاية أريانة مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 13 سنة

وقد تم إلقاء القبض على هذا الشخص، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، خلال الليلة الفاصلة بين 21 و22 أفريل، وذلك في إطار تعقب العناصر المفتش عنها.

وأذنت النيابة العمومية بعد استشارتها،باتخاذ ما يتعين في شأن هذا العنصر التكفيري، وفق المصدر ذاته.







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