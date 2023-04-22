بايرن يسقط 3-1 في ماينتس لتزداد إثارة المنافسة على اللقب

تلقى بايرن ميونيخ هزيمة مؤلمة 3-1 أمام مضيفه ماينتس إذ اهتزت شباكه ثلاث مرات في غضون 14 دقيقة من الشوط الثاني ليواصل ترنحه لكن هذه المرة قد يكلفه لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل خمس جولات من النهاية اليوم السبت.



ولم يتوقع بايرن، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية أمام مانشستر سيتي الأربعاء الماضي، أن يتحول يومه إلى كارثة بعد تقدمه بضربة رأس من ساديو ماني في الدقيقة 29.

وتوقف رصيد بايرن، الساعي للقبه 11 على التوالي في الدوري، عند 59 نقطة متقدما بنقطتين على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب والذي يستضيف أينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق من اليوم.

ورغم استحواذه على الكرة بنسبة 70 بالمئة لأكثر من ساعة لم يستطع بايرن، الذي حقق فوزين في سبع مباريات مع المدرب توماس توخيل، صناعة المزيد من الفرص.

وعوقب الفريق الضيف على أدائه الدفاعي السيء عندما فشل في إخراج الكرة من منطقة الجزاء أكثر من مرة ثم إبعاد سيء آخر من الحارس يان زومر لتصل إلى لودوفيتش أجورك الذي لم يواجه صعوبة في وضعها في الشباك في الدقيقة 65.

وبعد خطأ دفاعي آخر من يوسيب ستانيشيتش سدد لياندرو باريرو الكرة في المرمى ليمنح ماينتس التقدم وسط ذهول إدارة بايرن في المدرجات.

واكتملت مأساة بايرن عندما سدد آرون مارتن كرة رائعة من الناحية اليسرى إلى داخل مرمى زومر قبل 11 دقيقة من النهاية ليحافظ لفريقه على سجله الخالي من الهزيمة للمباراة العاشرة على التوالي.

ويحتل ماينتس المركز السادس وينافس على التأهل للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.



