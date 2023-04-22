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جوتا وصلاح يهديان ليفربول الفوز 3-2 على فورست بشق الأنفس

Publié le Samedi 22 Avril 2023 - 17:10 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أحرز ديوغو جوتا هدفين، وأضاف محمد صلاح هدفا ليفوز ليفربول بصعوبة 3-2 على ضيفه نوتنغهام فورست بعدما شهد الشوط الثاني كل الأهداف الخمسة في الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح جوتا التسجيل في الدقيقة 47، ثم أدرك نيكو وليامز، لاعب ليفربول السابق، التعادل لفورست بعد أربع دقائق، لكن بعد أربع دقائق أخرى سجل جوتا مجددا لتصبح النتيجة 2-1 لصاحب الأرض.
وتعادل مورغان غيبس-وايت للفريق الزائر في الدقيقة 67، لكن احتفال فورست لم يستمر سوى ثلاث دقائق حيث أحرز صلاح هدف الانتصار.
وأنعش ليفربول آماله في التأهل لبطولة أوروبية بعدما تقدم إلى المركز السابع برصيد 50 نقطة من 31 مباراة، ويتأخر بست نقاط عن نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 30 مباراة فقط.
ويقبع فورست في المركز 19 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

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