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وزير الدّاخليّة يطلع على جاهزية الوحدات الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

Publié le Samedi 22 Avril 2023 - 14:41 قراءة: 0 د, 34 ث
      
اطلع زير الداخلية، كمال الفقي، اليوم السبت بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، على جاهزيّة مُختلف الوحدات الأمنيّة القارّة والمُتنقلة وتوجه لهم بعبارات التّهاني بمُناسبة حلول عيد الفطر المُبارك.

وتاتي زيارة الفقي الى الوحدات الامنية القارة والمتنقلة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بمناسبة إحياء اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الإرهاب وفق بلاغ نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"

وتعرف وزير الداخلية، في هذا الصدد، على "مجهودات الوحدات الامنية المبذولة وتضحياتهم من أجل حماية البلاد والمواطنين" داعيا إيّاهم إلى "مزيد الرّفع من درجة الاستعداد والتحلي باليقظة"

وتولي الفقي بالمناسبة، وضع إكليلٍ من الزّهور أمام النّصب التّذكاري لشهداء المؤسّسة الأمنيّة والسّجنيّة بساحة 14 جانفي بجانب مقرّ وزارة الدّاخليّة وتلا الفاتحة ترحّما على أرواح الشّهداء.





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