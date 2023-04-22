قابس: رفع إجمالي 501 مخالفة اقتصادية طيلة شهر رمضان المعظم

نفّذت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقابس، خلال كامل شهر رمضان، 3225 زيارة تفقّد ميدانيّة أفضت إلى رفع إجمالي 501 مخالفة اقتصادية تتعلّق 60 بالمائة منها بشفافية المعاملات، و10 بالمائة بالاحتكار، وحوالي 08 بالمائة بالاخلال بتراتيب الدعم، وفق مدير المراقبة والأبحاث الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة صويلح موسى

وبيّن صويلح، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الفرق حجزت خلال الفترة المذكورة 7.5 أطنان من الفرينة المدعمة، و350 كلغ من الموز، و38 كلغ من التفاح، و276 لترا من الزيت النباتي المدعم.



يذكر أن الادارة الجهوية للتجارة بقابس قد خصّصت يوميا خلال شهر رمضان المبارك 8 فرق للمراقبة الاقتصادية منها 3 فرق مشتركة مع المصالح الأمنية والديوانةـ اضافة الى خليتين قارتين لمتابعة التزويد والأسعار بكل من قابس والحامة.



