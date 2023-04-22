التغيرات المناخية محور 25 ورشة توعوية وتفاعلية تنظمها المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط للفئة من 6 الى 26 سنة

برمجت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، 25 ورشة توعوية وتفاعلية لفائدة الفئة العمرية من 6 الى 26 سنة حول مفهوم التغيرات المناخية لتحفيزهم على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في الحياة اليومية ، وذلك بالمؤسسات التربوية ودور الشباب، حسب ما أفادت به رئيسة المنظمة، ريم بالخذيري.



وأوضحت بالخذيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، أنّ الورشات، التي انتظمت اولاها في جانفي 2023، تتواصل إلى غاية شهر أكتوبر 2023 فيرمختلف ولايات الجمهورية.



ولفتت الى أن الجمعية لمست تفاعلا من العديد من الاطفال بعد تنظيمها عددا من الورشات التحسيسية لفائدة الناشئة والتي لعب فيها الاطفال أدورا تجسيدية لمكونات الطبيعة لتقريب مفاهيم التغيرات المناخية وتوعيتهم وحثّهم على التعامل السليم مع الطبيعة ومحيطهم وترشيد استهلاك المياه والطاقة في الحياة اليومية.



وأضافت أن الورشات ستستقطب الطلبة كذلك من خلال تنظيمها بمؤسسات تعليم عال بجامعتي منوبة وقرطاج، والتي ستشهد التركيز على ترشيد استهلاك المياه في ظل الشحّ المائي الذي تعيش على وقعه تونس.



