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تشيكونوفا تحقق رقما قياسيا عالميا في سباق 200 متر سباحة صدرا

Publié le Samedi 22 Avril 2023 - 09:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
حطمت الروسية إيفغينيا تشيكونوفا الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر سباحة صدرا بزمن يبلغ دقيقتين و17.55 ثانية في اليوم الختامي لبطولة روسيا للسباحة في كازان امس الجمعة.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم تاتيانا شونميكر سباحة جنوب أفريقيا بزمن قدره دقيقتان و18.95 ثانية في نهائي أولمبياد طوكيو.
وأنهت تشيكونوفا نهائي أولمبياد طوكيو في المركز الرابع وهي في 16 من عمرها.
وذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء أن الاتحاد الدولي للألعاب المائية لم يعتمد الرقم القياسي بعد.
وحظر الاتحاد الدولي مشاركة سباحي روسيا وروسيا البيضاء في المسابقات الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا لكنه شكل مجموعة عمل لبحث السماح لهم بالعودة للمحافل الدولية كمحايدين.


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