بطولة فرنسا - باريس سان جيرمان يقترب من اللقب بفضل ثنائية مبابي في مرمى أنجيه

اقترب باريس سان جيرمان من تحقيق لقبه رقم 11 في البطولة الفرنسية لكرة القدم عندما سجل كيليان مبابي ثنائية في الفوز 2-1 على أنجيه متذيل الترتيب اليوم الجمعة.



سجل مبابي مهاجم فرنسا هدفين في الشوط الأول في الدقيقتين 9 و26 قبل ان يذلل السنغالي سادا ثيوب الفارق لفائدة أنجيه في الدقيقة 87.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 75 نقطة قبل ست مباريات على نهاية الموسم، ما عزز تفوق بطل فرنسا بفارق 11 نقطة قبل أن يسافر أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني للقاء أولمبيك ليون يوم الأحد.

ويستضيف لانس صاحب المركز الثالث، الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة عن مرسيليا، موناكو صاحب المركز الرابع غدا السبت.

وسينزل أنجيه، الذي يملك 14 نقطة، إلى الدرجة الثانية إذا فاز نانت وبريست بمباراتيهما بعد غد الأحد وتجنب أوسير الهزيمة غدا السبت.







